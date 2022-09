Próbáld ki a Sega Rally Unreal Engine 5-ben készült rajongói feldolgozását

Igencsak szívmelengető projektről hullott le a lepel a minap Alessandro Schiassi részéről, aki elhatározta, hogy Over Jump Rally cím alatt egy újgenerációs feldolgozást készít a legendás Sega Rally alapján.

Az alkotó az eredeti címet jogi problémák miatt nyilván nem akarta használni, de hősünket ez sem tántoríthatta el attól, hogy egy olyan remake szülessen a kezei között az Unreal Engine 5 segítségével, amiA legjobb azonban, hogy a projekt nemcsak mozgásban tekinthető meg, hanem egy játszható demót is készített a projektről, aminek köszönhetően IDE kattintva mi is letölthetjük, illetve kipróbálhatjuk az Over Jump Rally-t.

