Próbál nyugtatni a Diablo IV vezetője, az indulás jobb lesz, mint a béta

A Diablo-franchise általános igazgatója, Rod Fergusson biztosította a rajongókat, hogy a Diablo IV teljes megjelenése jobb lesz a legutóbbi, korai hozzáférésű béta után, amelyet hétvégén tartottak.

Fergusson elismerte a frusztrációkat és kritikákat a béta működésével kapcsolatos problémák miatt, de próbálja megnyugtatni a rajongókat, hogy ezeket a botlásokat tanulságként fogják felhasználni, hogy egy. Kifejtette, hogy míg más fejlesztők és kiadók a "béta" kifejezést összemossák a "demóval", náluk a bétát ténylegesen a játék technológiájának tesztelésére használták, a hangsúlyt a szerverekre helyezve.Elmondása szerint a hétvége óta több mint egy tucat egyéb problémát is orvosoltak a belépési pontokon kívül. Most hétvégén, március 24-26. között egy újabb béta fut majd, ami remélhetőleg alátámasztja Fergusson állításait, ez most a játékosok szélesebb köre előtt lesz nyitva.A franchise előző részének indulása is nehézkes volt: a 2012-es Diablo III a megjelenésekor sok haragot váltott ki a közösségből a szerverproblémák, a mindig online kapcsolatra vonatkozó követelmény miatt, valamint a játékon belüli tárgykereskedelmi rendszer miatt.