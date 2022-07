Posztapokaliptikus robotos akciójáték érkezik jövőre Bounty Star címmel

Az Annapurna Interactive kiadó gondozásában készülő 3D-s meches játék, a Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem egy érdekes címnek ígérkezik, egyszerre lesznek benne harcolós és gazdálkodós elemek.

A játék főhőse Clem, a tehetséges mechpilóta, aki háborús veteránként próbálja maga mögött hagyni a múltja árnyait, levetkőzni a bűntudatát és a szégyenét, miközben próbál túlélni a Red Expanse-ban, az amerikai délnyugat posztapokaliptikus vidékén.A játék érdekes mechanikákat vegyít egymással,. A Desert Raptor MKII névre hallgató robotunkat fogjuk majd irányítani, amit természetesen a játékstílusunk szerint testre is szabhatunk, felszerelhetjük majd különféle pajzsokkal, közelharci és távolsági fegyverekkel egyaránt.Fejvadászként egy hatalmas bejárható terület áll majd a rendelkezésünkre, a törvény nevében a mi feladatunk lesz a különféle vadállatok és bűnözők likvidálása. Természetesen otthon, a bázisunkon sem fogunk unatkozni, víz- és áramellátó vezetékeket fektethetünk majd le, növényeket termeszthetünk majd, sőt még háziállatokat is nevelhetünk majd a farmunkon. A játék előreláthatólag 2023-ban fog érkezni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series és PC-s platformokra.

