Pörgős előzetessel jelentkezett a Judas

A Ghost Story Games egy új trailert tett közzé a Judas hoz, az egyjátékos, narratív első személyű lövöldözős játékhoz, amely jelenleg fejlesztés alatt áll PlayStation 5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re.

A Sony State of Play során bemutatott előzetessel először adott hírt magáról a Judas 2022 végén történt leleplezése óta és új, PlayStation 5-ön rögzített játékbeli felvételeket tartalmaz. A Who is Judas című trailer, ahol gépek irányítják a kereskedelem, a művészet és a kormányzat minden területét.Mi, mint Judas vagyunk a mozgatórugója minden eseménynek a titokzatos történetben, ahol a döntéseink hatással vannak a sztori alakulására. A stúdiót Ken Levine (a System Shock 2, BioShock, BioShock Infinite kreatív igazgatója) és az Irrational Games korábbi fejlesztői alapították, a készülő Judas t pedig saját kiadásban jelentetik meg, egyelőre ismeretlen időpontban.

Nézd nagyban ezt a videót!