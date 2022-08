PLAION név alatt folytatja tovább a Koch Media

Meglepő lépésre szánta el magát a Koch Media, akik úgy döntöttek, hogy teljes arculatváltáson vezetik keresztül cégüket, így a Metro vagy a Saints Row sorozatok mögött álló kiadó teljesen új néven folytatja történetét.

Az új elnevezés a PLAION lett, aminek az elsődleges oka állítólag az volt, hogy, főleg angolszász vidékeken, ami okozott nekik néhány vicces pillanatot és kellemetlen félreértést is - méghozzá a "cock" szócska miatt.Leginkább emiatt a Koch Media mostantól PLAION név alatt folytatja tovább történetét, de minden más változatlan marad, így a hozzá kapcsolódó stúdiók is, mint a Deep Silver, a Dambuster Studios, a Volition, a Free Radical Design, a Warhorse, a Flying Wild Hog vagy a Milestone is kivétel nélkül megmaradnak.

