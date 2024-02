Physint címmel máris bejelentette következő játékát Hideo Kojima

A jelek szerint továbbra sem akar nyugdíjba vonulni Hideo Kojima, lévén a tegnap esti State of Play eseményen bejelentette, hogy a Sony anyagi támogatásával már most tudja, hogy mit fog csinálni a Death Stranding 2: On the Beach után.

Amint ugyanis befejeződnek ennek az alkotásnak a munkálatai, a Physint kapja majd a főszerepet, amiről annyit tudni jelenleg, hogy, egy minden tekintetben új és eredeti akciózás, ami alighanem sok hasonlóságot ápol majd a Metal Gear Solid-sorozattal, de csak közvetetten.Kojima terve, hogy a játékban összehozza a legmodernebb technológiát a világ minden tájáról érkező tehetségekkel, hogy ezzel létrehozzanak egy interaktív élményt, valamint átlépjék vele a filmek és a videojátékok közötti korlátokat.

