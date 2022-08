Phantom Hellcat néven érkezik egy vadiúj hack and slash akció-platformer játék

Az idei gamescom eseményen mutatkozott be az Ironbird Creations készülőben lévő, 2D/3D-s elemeket egyaránt tartalmazó akció-platformer játéka, a Phantom Hellcat , amihez egy ütős előzetest is kaptunk.













A hack and slash akciójáték első ránézésre a NieR: Automata című RPG-re hasonlít, a sztori szerint Jolene, a főhősünk elkövetett egy súlyos hibát, feltörte a játék helyszínéül szolgáló elátkozott színház misztikus pecsétjét. A rossz hír, hogy ez a pecsét tartott vissza a sötét erőket, amik foglyul is ejtették hősnőnk édesanyját.Az elátkozott színház folyosóin kell tehát végigverekedni majd magunkat,. Egy változatos képességeket tartalmazó skill-fa áll majd rendelkezésre, a különféle összegyűjthető maszkokkal pedig a képességeinket tudjuk majd fejleszteni. Érdekesség, hogy a harcok 3D-ben fognak zajlani, míg a platformer elemeken oldalnézetben fogunk végigugrálni.Különféle bossok, változatos ellenfelek állnak majd az utunkba, emellett számos képesség közül választhatunk majd. Sajnos pontos megjelenési dátummal még nem tudunk szolgálni, viszont az biztos, hogy a Phantom Hellcat majdnem minden platformon, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One konzolokon és PC-n is elérhető lesz.

Nézd nagyban ezt a videót!