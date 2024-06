Performance móddal és állítható nehézséggel jön a Dragon Quest III HD-2D Remake

Dragon Quest III HD-2D Remake a Square Enix klasszikus RPG-jének újragondolása, amelyet az Octopath Travelerhez hasonló stílusban készítenek el, most pedig nyilvánosságra hozták a PS5-ös verzióban elérhető nehézségi beállításokat és teljesítménymódokat.

Egy eredetileg japán nyelven íródott cikkben, a Game Sparkon azt írták, hogy a cím PS5-ön Graphics Priority és Performance Priority móddal is rendelkezik majd. Előbbi a játék 2D-s pixel artjának és 3D-s hátterének renderelésére koncentrál, míg a másik a játék képkockasebességét helyezi előtérbe.A Dragon Quest III remake: Dracky Quest Mode, Dragon Quest Mode és Draconian Quest Mode, ezek megfelelnek a könnyű, normál és nehéz beállításoknak. A remake számos életminőség-javítással és modern funkcióval is rendelkezik majd (pl. autosave), de a Dragon Quest 6 Recall funkciója is belekerül.