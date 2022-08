PC-re tart a Returnal?

Lassan, de biztosan minden korábbi PlayStation-exkluzív videojáték is ellátogathat PC-re, és a jelek szerint máris kiderült, hogy melyik lehet a következő nagy név, amelyik megjelenik a platformra.

A SteamDB adatbázisában bukkant fel ugyanis, hogy a Housemarque nem is olyan régen debütált, egyébként BAFTA díjjal ellátott videojátéka, avagy, amit így konkrétan nyilván nem írtak le, de határozott utalást találni egy DLC csomagra, ami Tower of Sisyphus címmel jelent meg korábban a játékhoz, és most PC-re tart, márpedig egy letölthető tartalom önmagában nem sokat érne a platformon az alapjáték nélkül.Konkrét és bővebb részletek egyelőre nem láttak még napvilágot, de érdemes lesz nyitva tartani a szemünket, hiszen a Returnal túl jó és túl különleges volt ahhoz, hogy ne figyeljünk oda eléggé egy PC-s átiratra.