PC-re és konzolokra érkezik majd a Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game

A tavaly szeptemberben bejelentett játékot az új-zélandi Weta Workshop, főleg speciális effektekkel foglalkozó cég fejleszti, amely leginkább A Gyűrűk Ura és a Hobbit filmek kapcsán ismert és a Take-Two Private Division kiadója adja ki. A játékbanés főzhetünk, halászhatunk, gyűjtögethetünk és kertészkedhetünk.Kelly Tyson, a Weta Workshop gyártásvezetője szerint a Tales of the Shire egy hangulatos új dimenziót hoz a Középfölde megtapasztalásunkba és érdekes, hobbit-központú játékmenettel nyerné meg a felhasználókat. A friss trailer szerint még az idén megjelenik a legfőbb platformokra.

Új részletek derültek ki a Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game ről, a legfontosabb, hogy Switchre, PS5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re is jön és egy hobbit életét vehetjük át egy idilli városkában.