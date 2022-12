Pár éven belül végleg elengedi a Marvel's Avengers kezét a Crystal Dynamics

Jól értesült források szerint a Crystal Dynamics pár éven belül végleg elengedi a Marveles karaktereket összegyűjtő játékának, a Marvel's Avengers-nek a kezét, a jövőben nem érkeznek majd frissítések és friss tartalmak a verekedős akció-kaland programhoz.

A Marvel's Avengers-hez hiába érkeztek az évek alatt újabbnál újabb tartalmak, sajnos a játék sosem tudott igazán izgalmas és érdekes lenni, a repetitív játékmenet és a technikai problémák sajnos idő előtt ásták meg a jobb sorsra érdemes program sorsát.Úgy tűnik, hogy a Crystal Dynamics is belátta végül, hogy menthetetlen a szuperhősös program. Az Exputer írója, Miller Ross azt állítja , hogya szuperhősös játékhoz. Az előzetes tervek szerint a vezetőség úgy számolt, hogy a 2020-as megjelenést követően 3-5 évig érkeznek majd friss tartalmak a Marvel's Avengers-be.A játék tartalmi fejlesztése a tervek szerint 2024-ben fog leállni, új tartalmakra ezt követően már nem számíthatunk. Sovány vigasz, hogy nemrég került be a játékba a Tél Katonája, mint játszható hős, valamint számos új kinézet, skin és egy új raid is érkezett, így legalább az idén még nem maradunk friss Marvel's Avengers tartalmak nélkül.

Nézd nagyban ezt a videót!