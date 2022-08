Ötfős kooperatív mód érkezik a The Elder Scrolls V: Skyrim-hoz

Bár több mint egy évtizede, hogy megjelent a piacon a Bethesda-féle The Elder Scrolls 5: Skyrim, azonban népszerűsége azóta is töretlen, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy hamarosan egy csapatos kooperatív élmény érkezik hozzá.

Mindezt a Together Team moddercsapat álmodta meg, és bár két évvel ezelőtt volt már egy kisebb próbálkozásuk, a Skyrim Together Reborn névre keresztelt mod azonban minden eddiginél jelentősebb élményt kínál majd nekünk,Ebben a modban ugyanis egyszerre akár öten is kipróbálhatják majd magukat, sőt mi több, egy PvP lehetőség egyaránt megtalálható lesz benne. Hogy mégis mikor? A tervek szerint július 8-án számíthatunk majd rá, de egyelőre ez minden, amit tudunk.

Nézd nagyban ezt a videót!