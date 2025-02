Ötéves mélyponton a videojáték-hardverek eladásai

Mat Piscatella, a Circana, korábbi nevén NPD ügyvezető igazgatója és iparági elemzője megosztotta, hogy a videójátékok hardvereladásai 45 százalékkal estek, ami 2020 óta a legalacsonyabb januári értéket jelenti.

A Circana nemrégiben arról számolt be, hogy a fizikai játékeladások csökkentek, ami azt mutatja, hogy a digitális vásárlások átveszik az uralmat, most pedig az elemzők közölték, hogy a hardverek is visszaesést mutatnak.Piscatella szerint a főbb konzolplatformok összesített eladásai 45%-kal csökkentek, a 2024. januári 349 millió dolláros forgalom az idei év januárjára 205 millió dollárra esett vissza. Éves összehasonlításban a PS5 eladásai 38%-kal estek vissza, az Xbox 50%-kal, a Switch pedig 53%-kal - utóbbinál kevésbé meglepő, hiszen az utódja már úton van.Összességében ez a visszaesés a131 millió dollár óta. Érdekesség, hogy a hardvereladások csökkenése ellenére abban az évben a szoftvereladások 10 éves csúcsot értek el, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy az embereknek több idejük volt a világjárvány idején játszani.