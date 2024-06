Öt új címet jelentett be a Devolver Digital

A Summer Game Fest és a Day of the Devs mellett a Devolver Digital is megtartotta saját bemutatóját és bár nem volt olyan hosszú, mint a másik két esemény, a Devolver Directnek is megvoltak a maga nagy bejelentései.

Az idei programon: a Cult of the Lamb: Unholy Alliance augusztus 12-én érkezik PC-re, PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re és Switch-re; valamint a The Talos Principle 2: Road to Elysium június 14-én landol PC-n, PS5-ön és Xbox Series X|S-en.A Possessor(s) egy gyors tempójú oldalnézetes akciójáték és 2025-ben érkezik PC-re és konzolokra, míg a Tenjutsuban egy renegát yakuzát alakítunk, aki szembeszáll korábbi társaival, ez szintén PC-re és konzolokra várható.A Nevaban egy fiatal nő, Alba és egy csodálatos farkashoz fűződő történetét ismerhetjük meg, miközben izgalmas kalandra indulnak egy haldokló világban, ez idén érkezik PC-re és konzolokra. Az Anger Foot július 11-én debütál PC-n és FPS nézetben törhetünk utat a lábunkkal a gengszterek között. A The Crush House augusztus 9-én jelenik meg PC-n és tulajdonképpen egy valóságshow szimulátor egy malibui villában.