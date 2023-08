Ősszel érkezik az Alone in the Dark alaposan felújított változata

Az Alone in the Dark egy tisztelgés az úttörő első résznek, amelyben a két főszereplő egyikének szemszögéből élhetjük át a kísérteties történetet: Edward Carnbyt, vagy Emily Hartwoodot irányítva játszhatunk a klasszikus túlélőhorror-játék újragondolásában.

Az 1920-as években Emily Hartwood nagybátyja eltűnt és Edward Carnby magánnyomozóval együtt útnak indul egy vérfagyasztó kalandra. Különös szerzetekkel, rémálomszerű világokkal, veszélyes szörnyekkel találkoznak a kutatás során, Emilyt Jodie Comer (Megszállottak viadala, Free Guy) kelti életre, Edwardot David Harbour (Stranger Things, Fekete Özvegy).Az Alone in the Darkot a svéd Pieces Interactive fejleszti és. A csapat szerint ez egy visszatérés a pszichológiai horror gyökereihez és egy atmoszférikus utazást élhetünk át, amely méltó a műfajt elindító játékhoz. Május vége óta ingyenesen játszható a Prologue, amely spoiler nélkül mutatja be a hangulatot és minden platformon elérhető.

Nézd nagyban ezt a videót!