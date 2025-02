Ősszel érkezik a Hell is Us

Tavaly mutatta be a Nacon és a Rogue Factor a Hell is Us első trailerét, ami most a State of Play közvetítésen bukkant fel újra egy friss trailerrel, ezen kívül megjelenési dátumot is kaptunk a PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re érkező címhez.

Hell is Us első trailerét, ami most a State of Play közvetítésen bukkant fel újra egy friss trailerrel, ezen kívül megjelenési dátumot is kaptunk a PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re érkező címhez.'>