Összeállt az élőszereplős Assassin's Creed tévésorozat írói csapata

A Ubisofttal együttműködve még 2020-ban jelentettek be egy új Assassin's Creed élőszereplős sorozatot a Netflixen és bár az adaptációval kapcsolatos hírek azóta elapadtak, most izgalmas hírekről számolhatunk be.

A Nexus Point News szerint a Netflixes élőszereplős Assassin's Creed tévésorozatnál most nagy előrelépés történt a gyártás előrehaladását illetően. Azt még nem tudni, hogy mit fog tartalmazni a sztori, kik lesznek a főszereplők és milyen stádiumban van a sorozat a gyártást illetően, de több név is kiderült.Az oldal szerint aa projektet, valamint a Halót jegyző David Wiener. Producerként tevékenykedik Claire Kiechel (HBO-s Watchmen, Az akolitus), Jaquén Castellanos (Egy jó amerikai család, A viszony), íróként dolgozik majd Sam Reynolds (The Walking Dead: World Beyond) és Sanaz Toossi (Micsoda csapat!).