Orosz hackerek fenyegették meg a S.T.A.L.K.E.R. 2 fejlesztőit

Az orosz játékosoknak is nagyon elegük van már abból, hogy a politikára hivatkozva megkülönböztetik őket és hátrányos helyzetbe kerülnek csupán a származásuk miatt, ezt pedig az orosz Vestnik TSS hackercsapat most megelégelte.

Olyannyira, hogy a hackerek a napokban megfenyegették a GSC Game World csapatát, hogy vagy visszateszik az orosz szinkront a játékba - amit a háború előtt is terveztek -, és vagy garantálják, hogy Oroszországban is kapható lesz a játék,A hackerek ultimátumot is adtak a fejlesztőknek a Discordon, ahol azt mondták, hogy március 15-ig van idejük a készítőknek, akiket arra kérték fel, hogy a rajongóikat megkülönböztetés nélkül fogadják el, és ne befolyásolja a közösség egységét a politika.