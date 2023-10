Bár az utóbbi években óriási átalakulások voltak a Worms-sorozattal elhíresült Team17 csapatánál, a kiadóvá válás sem mentette meg a brigádot attól, hogy most a vállalaton belül óriási leépítésre van szükség.

Olyannyira, hogy rövid időn belül, azon belül is főként a marketinggel és az ügyfélszolgálattal foglalatoskodó részleget érinti a dolog, az informatikai- és HR-osztályon belül is negatív változás várható.Hogy minderre miért van szükség, amikor az idei évben folyamatosan növekvő nyereségeket tudott elkönyvelni a Team17 csapata? Senki sem tudja, de mivel a vállalat vezetésében is változások történtek, ezért alighanem ez áll a háttérben.