Egy különleges Oblivion Remastered karakterről beszélnek most a legnagyobb rajongók is

Nagyjából egy hónapja, hogy megjelent a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , így a rajongóknak volt idejük beleásniuk magukat a játékba, és bizony a keményvonalas rajongóknak is sikerült felfedezniük benne érdekességeket.

Sokan ugyanis most találkoztak először Tooth-in-the-Sea-vel, az argóniai mágussal, aki bár az eredetiben is ott volt, azonban, most azonban úgy tűnik, valamiért könnyebben előcsalható - a Niben-öbölben él, az elárasztott bányától keletre -, és rengetegen rácsodálkoznak.Hogy ritka karakternek tekinthető, az azért van, mert a mágus alig van egy helyben, minden nap elsétál az öbölbe, majd a víz alá merül és 12 órát ott tölt, vagyis csak a maradék 12 órában érhető el, de érdemes felkeresni, mert egy érdekes kis küldetés kapcsolódik hozzá.