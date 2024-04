Olyan játékmenet jellemzi majd a The Witcher 4-et, ami nem volt látható az előző részekben

Bár a The Witcher 4 megjelenése még nagyon távoli, a legoptimistább becslések szerint is csak 2028-ban vagy 2029-ben láthat napvilágot, azonban a CD Projekt RED csapata már most izgalmas dolgokat ígér a befektetőknek.

Michal Nowakowski, a csapat társ-vezérigazgatója ugyanis arról biztosította a játék leendő befektetőit, hogy a The Witcher 4 nem a harmadik rész egyfajta reskinje lesz, nagy változásokra számíthatnak majd tőle a rajongók, méghozzáNowakowski szerint csapata célja, hogy valami olyan dolgot tegyenek le az asztalra, amit korábban még soha, amivel kapcsolatban jó hír még, hogy a CD Projekt RED korábban még soha nem állított össze akkora csapatot egy videojátékhoz, mint amekkora most a The Witcher 4-en dolgozik.