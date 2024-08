Októberre kapott megjelenést az Unknown 9: Awakening

A Bandai Namco bejelentette, hogy idén októberben érkezik az Unknown 9: Awakening , a fejlesztő Reflector Entertainment narratíva-központú akció-kalandja, a játékhoz egy különleges, élőszereplős trailert is kidobtak.

A kedvcsinálóban a, aki a főhősnőt, Haroonát alakítja és akinek kapcsolata van a Fold nevű párhuzamos dimenzióval. A játék belépési pontot is jelent az Unknown 9 "kiterjedt narratív univerzumába", amely képregényeket, podcastokat, regényeket és egyebeket is magában foglal majd.Anya Chalotra szerint a kaland, amit létrehoztak, nagyon sok emberrel egy hullámhosszra kerül és az Unknown 9: Awakening nagyon különleges lesz. Hogy mennyire, azt mi magunk is megtapasztalhatjuk, amikor október 18-án megjelenik Xbox Series X|S-re, Xbox Onera, PS5-re, PS4-re és PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!