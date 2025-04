Októberre kapott megjelenést a Ghost of Yotei

Ghost of Yotei csapata bejelentette a várva várt folytatás megjelenési dátumát és a stúdió egy új trailert is kiadott, amely további betekintést nyújt hősünk bosszúhadjáratába, amit ősszel kezdhetünk el.

Azt már tudtuk , hogy Atsu bosszút akar állni a tönkretett otthona és családja miatt, de most már azt is felfedték, hogy kire vadászik, ez pedig a Yotei Six néven ismert törvényen kívüliek bandája. Six, ugyanis hatan vannak: The Snake, The Oni, The Kitsune, The Spider, The Dragon és Lord Saito.A mai trailer csak egy kis ízelítőt adott abból, hogy mire számíthatunk, amikor. Andrew Goldfarb, a Sucker Punch kommunikációs menedzsere kiemelte, közel öt éve készítették el az előzmény Ghost of Tsushimat és bár a történetek nem kapcsolódnak egymáshoz, fontosnak tartották, hogy egy méltó folytatás legyen.

