Októberre kapott megjelenési dátumot a Silent Hill 2 Remake

A Konami végre hivatalosan is bejelentette, hogy már nem kell sokat várniuk a rajongóknak a Silent Hill 2 Remake érkezésére, lévén a horrorjátékokban igencsak nagy népszerűségnek örvendő Bloober Team nagyon jól áll a munkálatokkal.

Olyannyira, hogy a kizárólag PC-re és PS5-re bejelentett alkotás, és már most elindultak a hozzá kapcsolódó előrendelések, amiért cserébe Robbie nyúl és Mira kutya maszkját kaphatjuk meg főhősünk számára.Mint kiderült, az alapkiadás mellett egy Digital Deluxe Edition is érkezik, ami egy digitális művészeti könyv, egy zenei anyag, valamint egy piramisfej maszkot ad majd a rajongóknak, méghozzá 48 órás korai hozzáférés mellett. Ha mindez nem lenne elég, egy friss kedvcsináló is érkezett:

