Októberre kapott megjelenési dátumot a Little Nightmares 3

A Bandai Namco és a Supermassive Games bejelentették a Little Nightmares 3 pontos megjelenési dátumát, így megtudtuk, hogy a játék végleges változata október 10-én bukkanhat majd fel a boltok polcain.

Sőt mi több, a kiadó kierőszakolta a fejlesztőktől a Nintendo Switch 2-es változatot is, így PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S és Nintendo Switch mellett még erre a platformra is beroboghat majd, sőt a megjelenési dátum örömére megosztották a rajongókkal az előrendelések indulását.Kiderült például, hogy a standard kiadás mellett speciális kiadások is érkeznek, amelyek digitálisan már most előrendelhetők, és ezzel rengeteg extrát tudunk feloldani a segítségükkel. Ha mindez nem lenne elég jó hír, a Little Nightmares 3 , hogy teljes legyen az öröm.

