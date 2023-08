Októberre kapott megjelenési dátumot a Front Mission 2 Remake

A Storm Trident fejlesztői és a Forever Entertainment kiadó végre végleges és napra pontos megjelenési dátumot hozott nyilvánosságra a Front Mission 2 Remake kapcsán, így megtudtuk, hogy az ősz kellős közepén érkezik majd.

A legendás taktikai szerepjátékos köntösbe bújtatott mechás akciójáték napra pontosana Nintendo eShop-on, lévén első körben csak Nintendo Switch-re roboghat be - 35 eurós árcédulával -, de őszintén reméljük, hogy a platformok terén legkésőbb jövőre gyors bővülés várható.A végleges dátum örömére a Front Mission 2 Remake egy friss kedvcsinálót is kapott, amelyen alaposabban is szemügyre vehetjük az alkotást, ami most először próbál szárnyakat bontani Japánon kívüli régióban.

