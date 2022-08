Októberben számíthatunk a Tales from the Borderlands folytatására

Újabb megjelenési dátumot sikerült idő előtt kiszivárogtatnia az Amazon csapatának, így konkrétan kiderült október magasságában számíthatunk majd a Tales from the Borderlands folytatásának érkezésére.

A webáruház által közölt részletek alapján a New Tales from the Borderlands címre keresztelt alkotás, méghozzá PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt.A kapcsolódó részletek alapján a játék teljesen új történettel rendelkezik majd, egyetlen korábbi karakter sem tér vissza benne, ellenben több új hős és egy vadonatúj cselekmény vár benne ránk. Ne feledjük: az információ még hivatalos megerősítésre vár!