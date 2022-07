Októberben PC, PlayStation és Xbox platformokra is ellátogat a No More Heroes 3

Örülhetnek a rajongók, Travis Touchdown a Nintendo Switch konzolja mellet végre a többi platformon is tiszteletét teszi, októbertől mindenki részese lehet majd a verekedős, hack and slash kalandnak.

A story szerint a világ első számú bérgyilkosának muszáj visszatérnie, hogy megmentse Santa Destroy városkáját és az egész planétát a gonosz FU hercegtől és csatlósaitól. A No More Heroes III természetesen nem érkezik üres kézzel,robban be az új platformokra.Észak Amerikában október 11-én fog megjelenni a játék PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series és PC platformokra, itthon pedig október 14 a pontos megjelenési dátum. A felkelő nap országában, japánban pár nappal korábban, október 6-án érkezik a program PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One és Xbox Series platformokra.Az észak-amerikai No More Heroes 3 "Day 1 Edition" 59.99 dollárba kerül majd és tartalmazni fog egy példányt a játékból, egy 5,3 "x7,3" méretű, 70 oldalas, puhafedeles artbook-ot, egy zenei albumot a játék muzsikáival, valamint egy 7 "x4" méretű Santa Destroy rendszámtáblát, mindezek pedig a sorozat művészének, Yusuke Kozakinak a csodálatos illusztrációival díszített dobozába lesznek csomagolva.Az európai, fizikai kiadás szintén 59.99 dollárt kóstál, viszont ez jóval szerényebb extrákkal rendelkezik. A játék fizikai példánya mellett egy Yusuke Kozaki által készített art-work, három művészi art-card és egy duplaoldalas Travis poszter jár majd ehhez a csomaghoz.

Nézd nagyban ezt a videót!