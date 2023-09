Egyáltalán nem panaszkodhatnak az idei évben azok a rajongók, akik SpongyaBob videojátékokkal szeretnék múlatni az időt, hiszen hőseink több játékban is feltűntek, bővültek, sőt egy önálló nagy kalandot is kaptak.

Ez volt a SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake , ami az év elején csak PC-re és az előző generációra jelent meg, azonban a THQ Nordic most bejelentette, hogy rövidesen PS5-re és Xbox Series X/S-re is elérhetővé válik, méghozzáItt fontos kiemelni, hogy az újgenerációs változat mindenkinek ingyenes frissítés formájában jelenik meg, aki korábban PS4-en vagy Xbox One-on megvásárolta a játékot, de egyéb esetben is a 40 dolláros árcédulát célozták meg vele.