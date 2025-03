Októberben jön a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Úgy tűnik, hogy nem sikerül tartania a Paradox Interactive védő szárnyai alatt, és a The Chinese Room fejlesztőcsapatának műhelyében készülődő Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 eredeti megjelenési célját.

Hiába tervezték ugyanis korábban 2025 első felére a vámpíros szerepjátékot, a készítők most bejelentették, hogy, és bár napra pontos dátum még nem született, azonban a hónap már kőbe vésett, így PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt akkor számíthatunk majd premierjére.A hírt maga Marco Behrmann, a játék ügyvezető producere jelentette be, aki elmondta, hogy bár a fejlesztés érdemi részével végeztek, azonban a csapat most minden erejével a hibajavításra, a stabilitásra és a teljesítményre fókuszál.

