Októberben jön a Shadows of the Damned: Hella Remastered

A Grasshopper Manufacture bejelentette, hogy újabb esélyt adnak a Shadows of the Damnes című - egyébként valóban jobb sorsra érdemes - videojátéknak, amiről megtudtuk, hogy október 31-én már a boltokba is kerülhet.

A tervek szerint a készítők PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt újra meg akarják jelentetni a projektet Shadows of the Damned: Hella Remastered címmel, a főszerepben egy olyan akció-kalanddal, amelybenHa nem emlékeznél az eredetire, akkor az alábbi kedvcsináló könnyedén felélesztheti az emlékeidet, sőt mi több, kedvet hozhat még akkor is, ha annak idején kimaradt volna ez a nagyszerű akciójáték.

