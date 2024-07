A Koei Tecmo bejelentette a Romance of the Three Kingdoms 8 Remake hivatalos megjelenési dátumát, így megtudtuk, hogy a játék idén ősszel érkezik, gyakorlatilag a csúcsidőszak kellős közepén.

A kiadó közleménye szerint ugyanisa bizonyos körökben nagy sikernek örvendő játék feldolgozása, ami digitálisan és fizikai formátumban egyaránt elérhetővé válik.Hogy még teljesebb legyen az élmény, a Romance of the Three Kingdoms 8 Remake -hez egy friss kedvcsinálót is kaptunk, ami nemcsak a megjelenést nyomatékosítja, hanem mindemellett egy kis ízelítőt is ad az általa kínált élményből.

Nézd nagyban ezt a videót!