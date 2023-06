A Microsoft az Xbox Game Showcase részeként lerántotta a leplet az új Forza Motorsport megjelenési dátumáról, így kiderült, hogy a népszerű autós játék számozatlan epizódja még az őszi időszakban célba talál.

Hogy egészen pontosak legyünk, a Forza Motorsport, a legjobb azonban, hogy kaptunk hozzá egy nagyon látványos kedvcsinálót, ami a jól megszokott módon most is azonnal leveszi a lábáról az autós játékok rajongóit.Merthogy a Forza Motorsport már most nagyszerűnek ígérkezik, elragadó grafikával, rengeteg szuper autóval, tuningolási lehetőségekkel, azaz mindennel, amire egy igazi autórajongó csak vágyhat.