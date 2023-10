Október végéig ingyen játszható a Fallout 76

Ha éppen nincs mivel játszanod és mindig is kipróbáltad volna a Fallout 76 -ot, akkor most itt a remek alkalom, lévén a Bethesda bejelentette, hogy a Fallout-nap alkalmából ingyen élvezhető most a játék.

A lehetőség PC-n (azon belül a Steamen), PS4-en és Xbox One-on egyaránt él, azonban nem árt sietni egy kicsit, mert, akik bejelentették, hogy az Amazon Prime és az Xbox Game Pass Ultimate előfizetői még a Fallout 76 5th Anniversary Birthday Bundle-t is letölthetik maguknak teljesen szabadon.Ha mindez nem lenne elég, a Fallout 76 -ban elindult az aktuális Halloween event is november 7-ig, így ha szívesen gyűjtenénk csokit ebben a különleges poszt-apokaliptikus világban, akkor most itt a remek alkalom.