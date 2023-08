Október elején indulnak a Call of Duty: Modern Warfare 3 első bétái

Az Activision pontos dátumokat jelentett be a Call of Duty: Modern Warfare 3 béta tesztjeihez kapcsolódóan, így megtudhattuk, hogy mikor számíthatunk majd a népszerű videojáték első ilyen típusú kipróbálási lehetőségeire.

Mint kiderült, bőven a premier előtt elindulnak még a tesztek,, sőt október 8-10. között ezen a platformon már a mindenkinek elérhető nyílt béta is futni fog.A PC-seknek és az Xbox-tulajoknak azonban október 12-13-ig kell várniuk ahhoz, hogy belekóstolhassanak a játékba, de lesz egy minden platformon elérhető nyílt béta is október 14-16. között. A teljes Call of Duty: Modern Warfare 3 csak ezt követően, november 10-én jelenik majd meg.