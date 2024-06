A PlayStation Networkön keresztül idő előtt sikerült kiszivárognia, hogy a NIS America szeretné nyugaton is kiadni a The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 -t, amihez felénk a Spike Chunsoft biztosít majd hátteret.

A játéknak úgy sikerült kiszivárognia, hogy az eredetileg csak Japánban megjelent alkotás adatlapját a minap már angolul is el lehetett érni a PlayStation Networkön, méghozzá angol logóval és dobozképpel kiegészülve.Hivatalos bejelentés még nincs, de, sőt külön The Legend of Heroes panelt rendeznek, így ha előbb nem, ott megtörténhet a nagy bemutató a PC-s, a PS4-es, a PS5-ös és a Nintendo Switch-es változatok tekintetében is.