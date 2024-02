Nyolc évvel a megjelenés után bocsánatot kért a Capcom a Street Fighter V-ért

Street Fighter V PS4 konzol-exkluzívként jelent meg 2016 februárjában és most, a játék nyolcadik évfordulója alkalmából a Capcom egy üzenetet tett közzé a hivatalos japán Street Fighter profillal a Twitteren/X-en.

Bár a cím végül komoly játékosbázisra tett szert, a megjelenéskor voltak problémák (akkori tesztünk itt ) az egyjátékos tartalom hiányára, az instabil online multiplayerre és a 16 karakterből álló kezdeti listára (amely végül 45-re nőtt). Most a Capcom megköszönte a támogatást, deis.Azt írták, a kiadás korai és középső szakaszában hálózati problémák, tartalomhiány volt és őszintén sajnálják, hogy a tartalom kevésnek bizonyolult sokaknál. Később dolgoztak rajta, hogy élvezetesebb legyen, ennek eredménye, hogy még most is több ezren játszanak vele.