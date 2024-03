Nyár végén érkezik a Dustborn akció-kaland, új trailerrel ünneplünk!

A Quantic Dream kiadásában és a Red Thread Games fejlesztésében idén, augusztus 20-án érkezik - digitálisan és fizikai kiadásban is - a Dustborn című akció-kalandjáték, amely egy felejthetetlen utazásra invitál minket konzolokon és PC-n.

A történet szerint, azonban a küldetés nem lesz ennyire egyszerű. Rengeteg rosszakaróval találjuk majd szemben magunkat, akik bizony borsot törnek majd az orrunk alá, de lesznek olyan furfangos gonosztevők is, akik egyenesen az életünket követelik majd. Feladatunk nem csak a harcok lebonyolítása lesz majd, de közösségünk építése és menedzselése is, hiszen társaink oldalán kell eljutnunk célunkig. Dustborn című alkotás idén, augusztus 20-án jelenik meg Playstation 4-re, Playstation 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és PC-re. A megjelenési dátumhoz kaptunk egy friss és ropogós videós kedvcsinálót is, amit alább meg.

