Nyáron jön egy új Call of Duty, de nem az, amire számítottunk

Az Activision az Arcane Wondersszel együttműködve adja ki a Call of Duty The Board Game-et, amelynek első példányait 2023 nyarán kapják meg a Kickstarteren támogatók, most pedig közzétettek egy rövid videót.

Az új trailer bemutatja a művészeti stílus egy részét, láthatjuk, hogyan néz ki egy CoD társasjáték. Az Arcane Wonders azt írta, az "intenzív harcokkal, a taktikai tervezéssel és a lenyűgöző grafikával, amely a sorozatmutatja be, ez a játék minden Call of Duty-rajongót kielégít".Ami a virtuális játékokat illeti, a Call of Duty Modern Warfare 2 állítólag 2023-ban kap egyfajta folytatást, egyes hírek szerint ez egy fizetős, prémium DLC lesz, mások pedig egy teljes folytatást sejtenek, a Warzone 2 harmadik évadának fejlesztése pedig folyamatban van.

Nézd nagyban ezt a videót!