Nyáron jön a RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

A RoboCop: Rogue City önálló kiegészítője, az Unfinished Business megkapta a megjelenési dátumát és az is kiderült, hogy a sztori ott kezdődik, ahol a Rogue City véget ért, bár azt ígérik, hogy nem kell előismeret, hogy élvezhessük a folytatást.

Miután győzedelmeskedtünk a detroiti bandák ellen az alapjátékban, a kiegészítő új eseményeket hoz: az OCP egy új projekten dolgozik, az OmniToweren, egy lakókomplexumon, amely zsoldosok célpontjává válik, amely hozzáférést biztosítana az OCP teljes technológiájához, beleértve a Robotzsarut is.Lesz egy flashback-rész is, amelyet a bővítmény megjelenésekor feldolgozhatunk, illetve Robotzsaru és Alex Murphy mellett az egykori OCP tudós Miranda Hale szerepében is játszhatunk majd. Kiderült az is, hogy a megjelenés belátható időn belül van: az Unfinished Business

