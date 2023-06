Nyáron jön a Moving Out kooperatív költöztetős játék folytatása

A Team17 Digital, az SMG Studio és a DevM Games ma bejelentette, hogy a Moving Out 2 augusztus 15-én jelenik meg a főbb platformokra, méghozzá a sorozatban először online crossplay multiplayer támogatással.

A játékban a Bútorrendező és Költöztető Technikusok (F.A.R.T.) a saját dimenziójukon túlra lépnek és egy sor másik helyet járnak be, amelyek mindegyike a sajátjukétól merőben eltérő és rejtélyes környezettel rendelkezik. A, ami az eddigi legnagyobb költözési kihívás elé állítják a csapatot. Moving Out 2 -nek egyedül, vagy a barátainkkal is nekivághatunk a kanapén ülve a cím crossplay online co-op támogatásának köszönhetően. A játék 2 PC-s demója hétfőtől (június 19.) lesz elérhető a Steam Next Fest részeként és a végleges változat multiverzumának hat szintjéből ad ízelítőt.

