Nyáron debütál a Vaják új évada a Netflixen

A Netflix bejelentette, hogy a Vaják harmadik évadának premierje június 29-én lesz, a streaming szolgáltató két részre osztja az évadot, a második fele július 27-én debütál és most természetesen jött egy rövid előzetes is.

A harmadik évad azért lesz különösen érdekes, mert ez lesz az, ezt az évadot követően a karaktert Liam Hemsworth fogja alakítani. Cavill köztudottan rajong mindenért, ami Witcher (mind a regényekért, mind a játékokért) és sokan őt tartják Geralt képernyőn megjelenő alakjának alakjának.Magában az előzetesben kevés történés van, Geralt már eléggé aggódik, hogy valódi félelmet ismerjen és az is világos, hogy Cirinek és Yennifernek még ennél is több oka van az aggodalomra. Egyébként nem ez az első alkalom, hogy a Netflix ketté osztja az évadot, így járt el tavaly a Stranger Things negyedik évadával és év elején ugyanezt tette a You, szintén negyedik évadával.

