Novemberre kapott megjelenési dátumot a Dead Island 2: Haus DLC

A Deep Silver és a Dambuster Studios bejelentették, hogy mikor számíthatunk a Dead Island 2 első megjelenés utáni tartalmának érkezésére, lévén kiderült, hogy itt van már a kanyarban a Haus DLC premierje.

A tervek szerint a végleges dátum november 2-a lett, ekkor számíthatunk PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is az érkezésre, a főszerepben egy stílusos világgal, amit egy őrült milliárdos vezet, aki létrehozta az úgynevezett halálkultuszt - jelentsen ez bármit is a gyakorlatban.A Haus DLC várhatóan, de rengeteg egyéb aprósággal is bővíti az élményt, így újabb fegyverekkel és egyebekkel bővíthetik majd karaktereiket a rajongók, sőt érkezik egy új számszeríj és nyolc további képességkártya is.