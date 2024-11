Novemberben konzolokra is megjelenhet a G.I. JOE: Wrath of Cobra

A Maple Powered Games bejelentette, hogy PC után konzolokra is elhozzák a GI JOE: Wrath of Cobra élményét, ami egy ízig-vérig retro, oldalra scrollozós beat em up élményt kínáló videojáték lett a sorban.

Hamarosan pedig konzolon is élvezhetik a rajongók, hiszen november 21-én PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt megkaparinthatják majd az érdeklődők, méghozzá egy minden tekintetben múltizédő, klasszikus árkád élménnyel a középpontban.A játékban klasszikus hősök oldalán indulhatunk harcba, ikonikus ellenfelekkel mérkőzhetünk meg, miközben, sőt a megjelenés utáni tartalmak miatt sem kell aggódnunk, ha a vásárlás mellett döntünk.

