Novemberben jön a The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone

Újabb videojáték készülődik a háttérben a legendás Hupikék Törpikék franchise alapján, mely az animációs filmeknek köszönhetően újabb fénykorát éli, és ez most a videojátékokban is megnyilvánul egy kicsikét.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy november 2-ra kapott megjelenési dátumot a The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone , melyben ismét lehetőségünk nyílik segíteni a kis kék törpöknek abban, hogy megvédjék a falujukat a csúf, kopasz és gonosz Hókuszpóktól, valamint macskájától, Szijamiaútól, miközben egy új fertőzött világban kalandozhatunk az ismert apróságokkal. The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone a Microids kiadásában jelenik meg, az OSome fejlesztői pedig PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt elhozzák az említett időpontban letölthető és dobozos formában egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!