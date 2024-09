Novemberben jön a Star Wars: Outlaws első DLC-je

Nem hagyja annyiban a Star Wars: Outlaws -sztorit a Ubisoft, így kiderült, hogy máris a kanyarban van a játék első DLC csomagja, ami várhatóan november 21-én roboghat be közénk Wild Cards név alatt.

A csomag elérhető lesz önállóan, de a Season Pass részeként is, a főszerepben egy Sabacc versennyel, valamint egy igencsak, aki vélhetően megbízásokat is ad majd nekünk a bővítményben, de erről még nem kaptunk pontos részleteket.Ami viszont biztos, hogy a Wild Card mellett egy ingyenes bővítmény is befut november 21-én, ami a Contract játékmódot igyekszik kibővíteni néhány szuper küldetéssel, szóval az is találhat még elfoglaltságot, aki nem fizetett be a szezonbérletbe, vagy nem akarja megvenni külön a DLC-t.