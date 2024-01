Novemberben érkezhet a Japánban játszódó Assassin's Creed?

Hogy a tematika mennyire meg tudja határozni egy videojáék sikerét, illetve a rajongók részéről a várakozás mértékét, azt mi sem bizonyítja jobban más, mint az Assassin's Creed Codename Red, mely mindenkit levett a lábáról japános koncepciójával.

Bár semmit sem láttunk még belőle, sokan már most kérdés nélkül játszanák, és úgy tűnik, hogy erre idén sort is keríthetünk majd, lévén egy Bunny the Villain nevű felhasználó - aki a Ubisoft Creators Program résztvevője - belsős forrásokra hivatkozva úgy értesült, hogy idén már a boltok polcaira kerülhet a játék.Sőt, egészen pontos menetrendet szivárogtatott ki, amely alapján megtudtuk, hogy a játék bemutatójára május magasságában számíthatunk, és míg az első játékmenet videók júliusban már láthatók lesznek,. Meglátjuk!