November végére csúszott a Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered

A Nightdive Studios bejelentette, hogy nem sikerül nekik időben befejezniük a Turok 3: Shadow of Oblivion feldolgozását, így hiába tervezték be korábban a premiert november 14-re, nem tudják tartani az időpontot.

Nagy csúszás azonban nem várható, a készítők szerint mindössze két hét türelmet kérnek a rajongóktól, lévén- természetesen még az idei évre értendően -, amikor PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is berobog a remaster.Mint ismert, a Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered eredeti változata 2000-ben jelent meg Nintendo 64-re, a Nightdive Studios pedig a saját fejlesztésű KEX Engine-nel dolgozta újra, hogy akár 4K/120fps társaságában is élvezhessék a rajongók a klasszikust.