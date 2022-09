November 28-án indul a World of Warcraft: Dragonflight

Egy elragadó trailer társaságában jelentette be a Blizzard a soron következő World of Warcraft kiegészítő végleges megjelenési dátumát, így kiderült, hogy november végéig kell várnunk csupán a Dragonflight érkezésére.

Hogy egészen pontosak legyünk, a kérdéses expanzió, a főszerepben a Sárkány-szigetekkel, mely egykoron a sárkányok birodalmának központja volt, de a tűzokádók korábban elmenekültek onnan. Most azonban visszatérnek és finoman szólva is elégedettek a dolgok állásával!A Blizzard rögtön bejelentette a Dragonflight első évadát is, ami december 12-vel indul majd el, és a január 16-val kezdődő hétig bezárólag várja a rajongókat több raiddel és extra tartalommal, tehát unatkozni biztosan nem fogunk egy darabig.

