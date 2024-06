Norse címmel vikinges körökre osztott stratégia érkezik az XCOM nyomdokain

Egy egészen látványos trailerrel mutatta be legújabb videojátékát az Arctic Hazard fejlesztőcsapata, akik Norse címmel mutatták be körökre osztott stratégiájukat, ami olyan, mintha az XCOM-szériát a vikingek korába repítettük volna.

A harcrendszer taktikusságát tekintve legalábbis magasan ilyen hatást kelt a Norse , amibena vikingek korában, miközben olyan apróságokat is kezelhetünk, mint a kézművesek, a gazdák vagy a harcosok közösségének egyensúlya.Egy nagyon összetett szisztéma áll majd a Norse hátterében, ami már az első kedvcsináló alapján is hamar világossá válik, és bár megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk hozzá, arra már mérget vehetünk, hogy a játék PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is jön.

